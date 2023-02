Balneari, governo pronto a intervenire nelle prossime settimane (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo il richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il governo interverrà in tempi brevi sulla questione dei Balneari. E' quanto sottolineano autorevoli fonti di governo, secondo cui l'esecutivo sta lavorando a un provvedimento da approvare "nelle prossime settimane".Lo scorso 24 febbraio, nel firmare il Milleproroghe, il capo dello Stato aveva sottolineato in una lettera, a proposito della proroga delle concessioni Balneari, che emergevano "profili di incompatibilità con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali definitive". Preoccupazioni che oggi trovano riscontro a Bruxelles. Secondo la portavoce per il Mercato unico della Commissione, Sonya Gospodinova, la decisione italiana costituisce "uno sviluppo inquietante". Le nuove norme "non sono ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo il richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ilinterverrà in tempi brevi sulla questione dei. E' quanto sottolineano autorevoli fonti di, secondo cui l'esecutivo sta lavorando a un provvedimento da approvare "".Lo scorso 24 febbraio, nel firmare il Milleproroghe, il capo dello Stato aveva sottolineato in una lettera, a proposito della proroga delle concessioni, che emergevano "profili di incompatibilità con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali definitive". Preoccupazioni che oggi trovano riscontro a Bruxelles. Secondo la portavoce per il Mercato unico della Commissione, Sonya Gospodinova, la decisione italiana costituisce "uno sviluppo inquietante". Le nuove norme "non sono ...

raffaellapaita : Apprendo dalla stampa che il Ministro Fitto seguirà il dossier #balneari con l'Europa: chiedo quindi che venga a ri… - ultimora_pol : ?? Milleproroghe, Sergio #Mattarella: 'Firmo il dl per non far decadere tutte le norme. Ma servono iniziative Gover… - TgLa7 : Decreto #Molleproroghe: il presidente #Mattarella lo firma con riserva sui #balneari per i quali chiede ora un'iniz… - alessita_1994 : RT @GiovaValentini: La destra di governo reclama (giustamente) l'intervento dell'Ue per l'emergenza migranti. Ma nello stesso tempo concede… - giomo2 : RT @GiovaValentini: La destra di governo reclama (giustamente) l'intervento dell'Ue per l'emergenza migranti. Ma nello stesso tempo concede…