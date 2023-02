Putin, l’annuncio della sospensione del trattato New START: le motivazioni russe e le reazioni occidentali (Di lunedì 27 febbraio 2023) Durante il discorso del 21 febbraio all’Assemblea Federale, il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato diversi segnali all’Occidente. Chi li interpreta come minacce, chi come avvertimenti, ma uno dei segnali più forti rimane il suo annuncio della sospensione della partecipazione russa al trattato New START sugli armamenti nucleari. Per il momento il ritiro dall’accordo è solo un’intenzione, una possibilità, anche se Putin ha già dimostrato di saper passare dalle parole ai fatti in modo determinato. Il suo discorso comunque non prelude certamente a un attacco atomico su Washington o Londra, anche se la narrativa europea mainstream resta legata al vecchio schema reaganiano dell’Impero del Male che aggredisce l’Occidente Libero. Breve excursus sui negoziati del ... Leggi su strumentipolitici (Di lunedì 27 febbraio 2023) Durante il discorso del 21 febbraio all’Assemblea Federale, il presidente russo Vladimirha lanciato diversi segnali all’Occidente. Chi li interpreta come minacce, chi come avvertimenti, ma uno dei segnali più forti rimane il suo annunciopartecipazione russa alNewsugli armamenti nucleari. Per il momento il ritiro dall’accordo è solo un’intenzione, una possibilità, anche seha già dimostrato di saper passare dalle parole ai fatti in modo determinato. Il suo discorso comunque non prelude certamente a un attacco atomico su Washington o Londra, anche se la narrativa europea mainstream resta legata al vecchio schema reaganiano dell’Impero del Male che aggredisce l’Occidente Libero. Breve excursus sui negoziati del ...

