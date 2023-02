Viabilità Roma: Ripristinata da Csimu segnaletica orizzontale originaria su via Tiburtina. Modificare le indicazioni stradali è incivile e pericoloso (Di giovedì 23 febbraio 2023) E’ stata Ripristinata stamattina dal Csimu un’indicazione stradale modificata da ignoti, nel tratto di Via Tiburtina direzione Nomentana, nel territorio del IV Municipio. La modifica dolosa della segnaletica orizzontale sull’asfalto avrebbe potuto trarre in inganno gli automobilisti, creando disagio al traffico e possibili situazioni di insicurezza alla guida. “Appena avuta notizia dell’accaduto abbiamo allertato il Dipartimento Csimu che si è subito adoperato per riportare la situazione alla normalità. Certi gesti sono inqualificabili e incivili, sono un danno per tutti. Ma soprattutto sono fonte di pericolo e distrazione per chi percorre una strada ad alto scorrimento. Chi li compie non ha senso civico e rispetto di nulla”, ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 febbraio 2023) E’ statastamattina dalun’indicazione stradale modificata da ignoti, nel tratto di Viadirezione Nomentana, nel territorio del IV Municipio. La modifica dolosa dellasull’asfalto avrebbe potuto trarre in inganno gli automobilisti, creando disagio al traffico e possibili situazioni di insicurezza alla guida. “Appena avuta notizia dell’accaduto abbiamo allertato il Dipartimentoche si è subito adoperato per riportare la situazione alla normalità. Certi gesti sono inqualificabili e incivili, sono un danno per tutti. Ma soprattutto sono fonte di pericolo e distrazione per chi percorre una strada ad alto scorrimento. Chi li compie non ha senso civico e rispetto di nulla”, ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici di ...

