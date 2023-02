Pomezia, il Comune ha 10 mesi di tempo per rimuovere le barriere architettoniche: ecco quali e dove (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Tribunale di Roma ha condannato a gennaio il Comune di Pomezia per “condotta discriminatoria” nell’ambito della nota vicenda riguardante i PEBA, i piani per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Si tratta di una sentenza storica (diventata nel frattempo definitiva poiché l’Ente ha deciso di non ricorrere in appello) perché per la prima volta, come sottolineato dall’Avv. Alessandro Gerardi che ha curato il ricorso avanzato nel 2019 dalla Cellula Luca Coscioni, è stato messo nero su bianco dai Giudici che la mancata adozione del PEBA da parte di una Pubblica Amministrazione costituisce una “condotta discriminatoria collettiva nei confronti delle persone con disabilità”. Ma, per quanto riguarda il caso specifico del Comune di Pomezia, la decisione del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Tribunale di Roma ha condannato a gennaio ildiper “condotta discriminatoria” nell’ambito della nota vicenda riguardante i PEBA, i piani per l’abbattimento delle. Si tratta di una sentenza storica (diventata nel fratdefinitiva poiché l’Ente ha deciso di non ricorrere in appello) perché per la prima volta, come sottolineato dall’Avv. Alessandro Gerardi che ha curato il ricorso avanzato nel 2019 dalla Cellula Luca Coscioni, è stato messo nero su bianco dai Giudici che la mancata adozione del PEBA da parte di una Pubblica Amministrazione costituisce una “condotta discriminatoria collettiva nei confronti delle persone con disabilità”. Ma, per quanto riguarda il caso specifico deldi, la decisione del ...

