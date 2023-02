Kevin Durant vuole il titolo con i Phoenix Suns: “Possiamo farcela” (Di martedì 21 febbraio 2023) Spavalderia o semplice sicurezza nei mezzi della sua nuova squadra? Difficile dirlo, ma Kevin Durant nella conferenza stampa di presentazione ha parlato con assoluta sicurezza dei Phoenix Suns, la sua nuova franchigia. Il cestista non si è nascosto infuocando immediatamente l’ambiente: secondo l’atleta nato a Washington, infatti, i Suns hanno già tutte le carte in regola per vincere il titolo NBA. Le parole di Kevin Durant nella conferenza stampa di presentazione (Credit foto – Getty Images)“Sono convinto che ci siano tutti gli elementi per vincere: abbiamo ragazzi che hanno sperimentato cosa significa giocare le Finals. Abbiamo un GM che ha vinto un titolo e ci supervisiona, Monty è un allenatore incredibile e ci sono ragazzi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Spavalderia o semplice sicurezza nei mezzi della sua nuova squadra? Difficile dirlo, manella conferenza stampa di presentazione ha parlato con assoluta sicurezza dei, la sua nuova franchigia. Il cestista non si è nascosto infuocando immediatamente l’ambiente: secondo l’atleta nato a Washington, infatti, ihanno già tutte le carte in regola per vincere ilNBA. Le parole dinella conferenza stampa di presentazione (Credit foto – Getty Images)“Sono convinto che ci siano tutti gli elementi per vincere: abbiamo ragazzi che hanno sperimentato cosa significa giocare le Finals. Abbiamo un GM che ha vinto une ci supervisiona, Monty è un allenatore incredibile e ci sono ragazzi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... meliga77 : @NBAdabad Kevin Durant é vasco - neto132129 : @brasilcoast2 kevin wayne durant riu disto - sportli26181512 : NBA, Kevin Durant: 'Le richieste di cessione dei giocatori fanno bene alla lega': Protagonista di due diverse richi… - liwsemue : Se sei sfigato come Kevin Durant è chiaro che appena rompi il cazzo a McClung al Dunk Contest quello non solo vada… - SportandoIT : Kevin Durant: I giocatori che richiedono le trade sono un bene per la NBA -