Roma - il pareggio contro la Juve fa male | la corsa Champions si complica | CLASSIFICA

(Di domenica 5 maggio 2024) Lukaku chiama, Bremer risponde. Si è concluso anche il posticipo serale della 35ª giornata del campionato di Serie A trantus. Si sono affrontate due squadre ancora inper obiettivi importanti: i bianconeri per la qualificazione matematica ine per avvicinare il secondo posto del Milan, i giallorossi per confermarsi al quinto posto valido per l’accesso. La partita allo stadio Olimpico si è conclusa sul risultato di 1-1 con un botta e risposta nel primo tempo: al 15? è Lukaku a sfruttare una disattenzione della difesa bianconera, al 31? un ottimo inserimento di testa di Bremer sigla il definitivo. A partire dal sua prima stagione in A (2019/20), il brasiliano è il difensore che ha segnato più reti di testa nei cinque maggiori campionati ...