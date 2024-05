Leao sostituito e fischiato Altro caso al Milan | gesto contro Pioli?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024)quando è uscito dal campo, Rafasi è subito infilato negli spogliatoi, senza fermarsi dalla panchina. Sta tutto in quei pochi secondi il momentaccio del numero 10 del, cheil Genoa ha giocato una partita incolore e di poco nerbo, come accade spesso da un mese a questa parte. Segno che qualcosa per l'uomo decisivo nella volata scudetto di 2 anni fa, non gira più nel verso giusto. Incostante, come troppe volte è accaduto in questa stagione, e proprio per questo forse uscito un po' dal cuore dei suoi tifosi. Mister Stefanolo hasul 2-1 per i rossoblu con Noah Okafor e la squadra ha girato meglio, ribaltando il risultato prima di farsi riagguantare sul 3-3 nel finale. "Quando faccio i cambi non penso di fare una cosa forte o di dimostrare ...