(Di domenica 5 maggio 2024) Domenica 5 maggio, poco prima delle ore 17:00, una chiamata d’emergenza ha mobilitato ideldel Comune di Gaeta, segnalando una situazione di pericolo per tre rocciatori sulla notadi, in località “Montagna Spaccata”. L’allarme, innescato dall’autorità marittima locale, ha scatenato una rapida e coordinata risposta di soccorso. Sul luogo dell’incidente, la squadra territoriale deideldi Gaeta ha constatato la precaria condizione dei tre alpinisti, intrappolati su una parete rocciosa difficile da raggiungere. Di fronte alla complessità della situazione, è stata richiesta l’assistenza degli specialisti del nucleo nautico marittimo deidele dell’unità di volo VVF di Ciampino, ...

Bloccati su una falesia a monte Orlando: tre scalatori salvati dai vigili del fuoco - Tre rocciatori salvati grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco e specialisti nautici a monte Orlando, a Gaeta. Continua a leggere>>

In bilico a strapiombo sul mare sulla Montagna Spaccata a Gaeta, salvati tre rocciatori - Gaeta – Tre rocciatori in difficoltà su una falesia di monte Orlando a Gaeta, a picco sul mare, sono stati soccorsi dai vigili del fuoco. L’intervento è stato effettuato alle 17 di oggi in prossimità ... Continua a leggere>>

Rocciatori bloccati sulla falesia, salvati dai Vigili del Fuoco - Poco prima delle 17 di oggi Domenica 5 maggio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel territorio di Gaeta a seguito di una richiesta giunta dall'autorità marittima riguardo un soccorso a delle person ... Continua a leggere>>