(Di domenica 5 maggio 2024)il suo, in, con la sua. La showgirl è nata il 23 aprile, ma in quella data si trovava incon i figli e il suo. Una volta tornata, non poteva mancare un momento da trascorrere con i genitori e le sorelle.

Come mostrano le immagini del settimanale Chi, la storia d'amore tra Bastian Muller e Ilary Blasi procede a gonfie vele: i due si sono concessi una romantica fuga d'amore in un lussuoso resort in Svizzera, in occasione del 37esimo compleanno del calciatore.Continua a leggere Continua a leggere>>

Ilary blasi festeggia il compleanno in ritardo, il pranzo con la famiglia dopo la Turchia con Bastian - Ilary blasi festeggia il suo compleanno, in ritardo, con la sua famiglia. La showgirl è nata il 23 aprile, ma in quella data si trovava in Turchia con i figli e il suo Bastian. Una volta tornata, non ... Continua a leggere>>

Ilary blasi festeggia il compleanno (in ritardo) in famiglia: la frase sulla torta è tutta da ridere - Ilary blasi, il 23 aprile, ha compiuto 43 anni. Per l'occasione ha deciso di regalarsi un bel viaggio in Turchia insieme ai figli Cristian, Isabel e Chanel e il fidanzato Bastian ... Continua a leggere>>

Per Ilary blasi festa anche a Roma con una torta che è tutta un programma - Si festeggia anche in Italia il compleanno di Ilary blasi dopo il viaggio in Turchia ... Continua a leggere>>