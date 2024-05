Baseball - Serie A 2024 | completato il quarto weekend del campionato Tante grandi lotte

(Di domenica 5 maggio 2024) Si completa ilfine settimana diA di: nel complesso sono state 10 le partite giocate quest’oggi nella massimadel batti e corri tricolore, distribuite su quattro dei cinque gironi al via. Nel girone B ci sono esiti diametralmente opposti per le gare tra Verona e Settimo Torinese. In gara-1 vince Verona 14-4, ma in gara-2 regna il caos e alla fine la decide Settimo per 10-11 dopo due extra inning in un pomeriggio degno del grande fuoco. Nell’altro confronto odierno Poviglio cede di misura a Milano nella prima partita, in virtù di varie tra valide e basi su ball concesse, mentre nell’altra, a punteggio più contenuto, il doppio di Frigeri vale il 2-1 per la Platform TMC. Tutti questi risultati lasciano Collecchio quale unica imbattuta. Nel girone C, invece, accade che Padova riesca nel colpo ...

