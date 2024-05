Una nessuna centomila – In Arena - Turci | Orgogliosa di aver fatto incontrare Fiorella Mannoia e Giulia Minoli

(Di domenica 5 maggio 2024) ROMA – È stato un backstage pieno di emozioni su Rai Radio2 per la prima delle due serate di “Una– In”: in esclusiva, le voci degli artisti si sono intrecciate per condividere il messaggio di prevenzione e lotta alla violenza di genere ai microfoni di Andrea Delogu, con Carolina Di Domenico in collegamento da via Asiago a Roma, nella lunga staffetta anche dietro le quinte. “Sono veramentedi questo, molto”, ha detto Paolache per prima ha messo in contatto le ideatrici della Fondazione Una. “Un giorno mentre prendevo un caffè al bare Sara Tardelli mi hanno avvicinata e mi hanno chiesto se avessi voglia di lottare insieme a loro per ...

