Follia nella notte a Torino - in 4 balzano sulle auto parcheggiate e le distruggono a calci

Pubblicato il 5 Maggio, 2024 In 24 ore arrivate nell’isola sono sbarcate oltre 400 persone Notte di sbarchi a Lampedusa dove, dopo il soccorso di 4 barchini, sono giunti 166 migranti .Ieri, nell’arco di circa 15 ore, c’erano stati invece 8 approdi, per un totale di 272 persone. Di fatto, ... Continua a leggere>>

TERAMO - Un ragazzo di 20 anni , Stefano Velea di Ascoli , è morto nella notte scorso in un incidente stradale avvenuto nella frazione di Gabbiano, in provincia di Teramo, a poca distanza... Continua a leggere>>

Una notte per morire dal ridere - Se c’è una cosa che non difetta a Giorgio Montanini è la schiettezza, in tutto quello che sceglie di intraprendere e di portare a termine. A conferma ... Continua a leggere>>

Staffette, cambi nelle formazioni delle finali - nella notte italiana il round decisivo delle World Relays. Alice Mangione scelta per rinforzare la mista, nella 4x100 donne esordio della De Masi. Dopo le tre promozioni alle finali di ieri (equivalen ... Continua a leggere>>

“notte di maggio” poesia di Giuseppe Ungaretti sulla nostalgia dell’emigrato - Scopri "notte di maggio", la nostalgica poesia di Giuseppe Ungaretti che riporta il poeta alle atmosfere della sua città natale. Continua a leggere>>