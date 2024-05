Calcio in lutto - addio a Menotti il saggio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 5 maggio 2024) César Luis, icona del, si è spento all’età di 85 anni, lasciando un’eredità significativa e un mondo delin. Nota figura per la sua saggezza e il suo carisma,aveva incontrato personalità come Jorge Luis Borges, che ironicamente commentava ilcome “una cosa da stupidi”. Nonostante ciò, Borges riconosceva la fama di, anche senza aver mai richiesto un autografo. Conosciuto come El Flaco,era noto per la sua presenza elegante e la sua voce profonda. Il suo stile di vita includeva una lunga relazione con il fumo, fino a quando gravi problemi di salute non lo costrinsero a smettere, nonostante la sua battuta scherzosa sul considerare la vita senza sigarette come non degna di essere vissuta. Di ...