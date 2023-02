WWE | si discute dei piani per Carmelo Hayes nel Main roster

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 17 febbraio 2023) La newsletter di Wrestling Observer riporta che ci sono state discussioni tra il team creativo della WWE sui potenzialidelprincipale per, attualmente a NXT. Secondo il rapporto, l’ultima idea uscita è quella di accoppiarecon l’Hurt Business, che include Bobby Lashley, MVP, Cedric Alexander e Shelton Benjamin. È stato notato che questinon sono definitivi. In questo momento,è pronto a lottare contro Bron Breakker per il titolo di NXT, probabilmente allo Stand and Deliver il 1° aprile. Quindi qualsiasi piano per ilprincipale avverrebbe dopo.