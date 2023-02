Terremoto in Turchia | ritrovati i corpi della famiglia italiana di origini siriane L’annuncio di Tajani

(Di sabato 11 febbraio 2023) «Purtroppo sono statisenza vita, ad Antiochia, idi origine siriana». a dareè il ministro degli Esteri Antonio. Da giorni i sei componenti, tre adulti e tre minori, con passaporto italiano ma di, erano dispersi nella cittàmeridionale, in seguito alche lunedì scorso si è abbattuto sul Paese anatolico e sulla Siria provocando la morte di oltre 24 mila persone. Nei giorni scorsi era stato proprio l’ex presidente del parlamento europeo a confermare che dei sei si erano perse le tracce in seguito al sisma. «Esprimo tutta la mia vicinanza ai ...

...per sostenere le popolazioni turche e siriane così drammaticamente colpite dal devastante...Dipartimento nazionale la disponibilità di una squadra di 20 unità pronta a partire per la...e Siria, ecco tutto l'allarme nei numeri I Caschi bianchi in un comunicato hanno comunicato che: ' I nostri team hanno condotto 108 ore di lavoro in più di 40 città, paesi e ...

Terremoto tra Turchia e Siria, salvata bimba di 2 anni dopo 122 ore Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia, Tajani: "Ritrovati i corpi della famiglia italiana di Antiochia". Cnn: 16enne estratto … la Repubblica

Terremoto Turchia e Siria, bambina di 2 anni salvata dopo 122 ore sotto le macerie. LIVE Sky Tg24

Terremoto tra Turchia e Siria: almeno 24mila i morti. Unhcr: oltre 5 milioni gli sfollati - Tajani: "Partono gli aiuti italiani per la Siria da Pisa" - Tajani: "Partono gli aiuti italiani per la Siria da Pisa" RaiNews

Terremoto in Turchia, neonato di 10 giorni estratto vivo dalle macerie con la mamma dopo quattro giorni | Bimba di 2 anni salvata dopo 122 ore TGCOM

(LaPresse) - L'Indonesia ha inviato aiuti e una squadra di ricerca e soccorso in Turchia dopo il devastante terremoto che ha provocato la morte di quasi 24.000 persone. Le forniture includono cibo, ...