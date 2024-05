All' Eurovision saranno vietate le bandiere palestinesi - come da regolamento

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 2 maggio 2024) Lenon potranno essere esposte all'. Lo riferisce il quotidiano svedese Goteborgs Posten, che cita un comunicato dell'ente organizzatore del concorso, l'Unione europea di radiodiffusione (Ebu): qualsiasi oggetto "che potrebbe disturbare il successo dell’evento verrà vietato all'interno della Malmo Arena", lo stadio dove si svolgerà la competizione tra meno di una settimana. Tra gli oggetti a cui fa riferimento l'Ebu c'è anche la bandiera della Palestina. La decisione presa dagli organizzatori però non sembrerebbe essere legata all'edizione di quest'anno e alle conseguenze del conflitto in medio oriente, ma piuttosto fa parte del decennaledel contest: la Palestina non è uno dei 37 paesi in gara, quindi la sua bandiera non è permessa dentro all'arena. Nel pomeriggio di oggi ...