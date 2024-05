Vannacci non può candidarsi al Centro? I dubbi legali dal codice militare che possono frenare il generale

(Di giovedì 2 maggio 2024) Aumentano isulla possibile ineleggibilità di Robertonella circoscrizione dove si presenta come capolista, ilItalia. Pare che alcuni parlamentari presenteranno una richiesta di chiarimenti agli uffici circoscrizionali elettorali, appellandosi aldell’ordinamento. Lo riporta l’Ansa, mentre Repubblica, sul tema, intervista l’avvocato Massimiliano Strampelli. «Per ilesistono dei limiti legislativi alla possibilità di presentare la propria candidatura elettorale. L’articolo 1485 deldell’ordinamentoprevede espressamente delle cause di ineleggibilità al Parlamento. Tra queste, l’ineleggibilità degli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato, ...

Locatelli sul caso vannacci: «L’inclusione scolastica è legge» - La polemica Il ministro leghista per le Disabilità e la vicenda delle classi separate: «Tante speculazioni. Sul tema il nostro Paese è un modello, anche in Europa» ... Continua a leggere>>

Sabatini non ha dubbi: "Ho visto un gesto da bischero. Dovrebbe chiedere scusa" - In alternativa è una candidatura credibile, e sfiziosa, quella di van Bommel e poi c'è De Zerbi che ha tantissime qualità, ma anche qualche piccolo difetto, quello per esempio di essere sponsorizzato, ... Continua a leggere>>

vannacci sarà anche un candidato "indipendente", ma dal suo risultato dipende (anche) quello della Lega - Caro Direttore, devo ammettere che in questi giorni sono molto confusa "politicamente" e con me molti cittadini elettori. Negli ultimi giorni molti esponenti della Lega hanno ... Continua a leggere>>