Scontro in autostrada tra furgone e pullman pieno di turisti | un ferito in codice rosso

(Di giovedì 2 maggio 2024) Una grave incidente stradale si è verificato nelle scorse ore sull’A12 Roma-Civitavecchia, in direzione Roma. Tutto è successo intorno alle 11.30 di giovedì 2 maggio, quando unsi è ribaltato dopo essersi scontrato con undispagnoli. Stando a quanto si apprende, il conducente dell’autocarro è rimasto, mentre risultano illesi i passeggeri e l’autista dell’autobus. L’uomo è stato soccorso e affidato agli operatori sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza inal pronto soccorso dell’Aurelia hospital una volta arrivati sul posto. Sul luogo dell’incidente si sono recati anche gli uomini della squadra 26A della caserma dei pompieri di Cerveteri, che si sono occupati di liberare l’autista del ...

