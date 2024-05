Mentre la politica continua a litigare - gli italiani fanno sempre più debiti per curarsi - torna a denunciare l’Associazione Codici

(Di giovedì 2 maggio 2024) “Non c’è limite alle richieste di prestito, ma quanto sta accadendo nel settore sanitario merita una riflessione attenta”. Questo è il giudizio delin merito all’aumento delle richieste di prestiti per accedere alle cure mediche registrato recentemente da un’analisi di Facile.it. Salute e povertà, il: “Il boom dei malati indebitati è un’emergenza che merita la massima attenzione, rimaniamo allibiti da come lasta affrontando il problema” “Siamo di fronte ad uno scenario allarmante – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di– e sinceramente rimaniamo allibiti da come lasta affrontando il problema. In questo clima perenne da campagna elettorale assistiamo ad un continuo scaricabarile, a polemiche che non spostano di un ...

