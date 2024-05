No - non puoi farlo Isola dei Famosi | c’è il premio della pizz - Rosanna sbrocca ad Alvina ed è caos

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 2 maggio 2024) L’alba del ventiquattresimo giorno all’deisi è visto molto spirito d’iniziativa: Samuel ed Edoardo si cimentano subito in una nuova sessione di pesca. Il ballerino riesce a trovare un barracuda a riva e, senza pensarci due volte, si getta in mare per catturarlo. Ogni suo tentativo, però, è vano. Nel frattempo, Greta si occupadivisione edistribuzione del cocco, mentre Stoppa e Aras decidono di fare una passeggiata. Lungo il tragitto trovano due grandi tronchi e decidono di utilizzarli come comode panchine utili per godersi un rilassante tramonto in riva al mare. Samuel e Matilde partiranno per un’escursione in cerca di frutti di mare, mentrerallegrerà la Playa con delle lezioni di ballo. “Loro due fuori dal gioco”.dei ...