Le liste con i candidati dell’Emilia Romagna per le elezioni Europee | i nomi

(Di giovedì 2 maggio 2024) Bologna, 2 maggio 2024 – Nella circoscrizione Nord-Est è folta la pattuglia di emiliano-romagnola in corsa alle prossimedell’8 e 9 giugno. Il nome-simbolo che traina la lista Pd è il presidente dem e governatore (uscente), Stefano Bonaccini, seguito dalla sua ex vicepresidente, Elisabetta Gualmini, che scommette sul bis in Europa. In lista anche la modenese, ex parlamentare, Giuditta Pini, il consigliere regionale Antonio Mumolo e il volto bolognese di Volt, Marcello Saltarelli. C’è anche la presidente del consiglio comunale di Piacenza ed ex assessora regionale Paola Gazzolo. Fratelli d’Italia, oltre a Giorgia Meloni, capolista ovunque, schiera il bolognese Stefano Cavedagna, capogruppo di FdI in consiglio comunale, e Guglielmo Garagnani, ex numero uno di Confagricoltura Bologna. In corsa anche ...