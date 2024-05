Europa League - la Roma sfida il Bayer Leverkusen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.35 Torna in campo dal primo minuto Romelu Lukaku, che si carica sulle proprie spalle l’attacco della Roma. Il centravanti belga è tornato a disposizione di Daniele De Rossi proprio per queste partita dopo l’infortunio rimediato nel ritorno dei quarti di ... Continua a leggere>>