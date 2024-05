In nome della libertà - alla Camera la presentazione del libro di Del Debbio su Berlusconi

(Di giovedì 2 maggio 2024) ROMA – Venerdì 3 maggio, a partire dalle ore 17, presso l’Aula dei Gruppi parlamentaridei Deputati si svolgerà ladel“In”, di Paolo Del. Interverranno la segretaria di presidenza, Annarita Patriarca, i capigruppo di Forza Italia die Senato, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, e il segretario degli azzurri, Antonio Tajani. Sarà presente l’autore. L’appuntamento, come informa una nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, verrà trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

