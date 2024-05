Fassino? Un grande equivoco - la difesa di Morani nel silenzio del Pd

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il Pd si trincera nelsul caso legato a Piero, il parlamentare dem che da ieri risulta indagato per tentato furto per l'ormai famoso caso del profumo Chanel Chance scivolatogli in tasca nel duty free del Terminal 1 dell'aeroporto di Fiumicino, a metà aprile. L'unica voce che si leva è quella della candidata alle europee Alessia, intervistata da Giorgio Lauro giovedì 2 maggio nel programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. "Conosco Piero da tanti anni, da moltissimo tempo e non posso assolutamente credere a questa cosa", spiega l'esponente del Pd indell'ex ministro già sindaco di Torino. "Deve essere certamente frutto di une mi aspetto, come successo in altre situazioni in cui ho difeso altre persone, che poi alla fine venga fuori che ...