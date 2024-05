Sony e il fondo Apollo offrono 26 miliardi di dollari per comprare la Paramount

(Di giovedì 2 maggio 2024) LaPictures con il colosso del private equityglobal management hanno presentato un’offerta per l’acquisto in contati da 26diper l’acquisto diglobal. Come riporta il Wall street journal, si tratta del secondo tentativo da parte di. Ieri mercoledì 1 maggiohanno presentato la lettera di offerta, che è stata firmata dal Ceo di, Tony Vinciguerra, e Aaron Sobel, partner di, come confermano fonti informate sulla trattativa. Secondo il Wsj, l’offerta segna un primo passo nella trattativa e non sarebbe vincolante. In base all’offerta,sarà un significativo azionista di maggioranza del colosso dell’intrattenimento, mentre ...

