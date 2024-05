Ricercato per omicidio - 39enne arrestato in Stazione centrale | deve scontare oltre 3 anni di condanna

(Di giovedì 2 maggio 2024) Aveva aggredito un 24enne, poi morto a seguito delle ferite riportate. Unmalese,perchéto perpreterintenzionale, è statodalla polizia ieri pomeriggio a Milano. Sull’uomo di lui pendeva un mandato di cattura firmato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, per unaa 3, 7 mesi e 23 giorni di reclusione. Nel 2017 l'uomo aveva ferito a morte il 24enne durante una lite a Brognaturo, in provincia di Vibo Valentia. Gli agenti della polizia ferroviaria di Milano hanno identificato il fuggitivo durante un controllo ina Milano e lo hanno portato in carcere a San Vittore.

Svolta nel caso dei due ragazzini feriti a Napoli dopo una lite per futili motivi. Nella serata di ieri gli agenti del Commissariato Bagnoli, all?interno di un locale, in occasione di una...

L'accoltellamento ieri sera, dopo una lite per futili motivi. Il 17enne , già portato in commissariato, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio .

Bagnoli : una lite per futili motivi degenera. arrestato dalla Polizia di Stato un minorenne per tentato omicidio Gli agenti del Commissariato Bagnoli , durante i servizi all'uopo predisposti all'interno di un locale, in occasione di una nota manifestazione musicale, hanno notato alcuni ragazzi ...

