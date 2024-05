LIVE Roma-Bayer Leverkusen - Europa League 2024 in DIRETTA | pochi minuti al fischio d’inizio De Rossi punta su Lukaku

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.35 Torna in campo dal primo minuto Romelu, che si carica sulle proprie spalle l’attacco della. Il centravanti belga è tornato a disposizione di Daniele Deproprio per queste partita dopo l’infortunio rimediato nel ritorno dei quarti di finale. 19.51 Definite le formazioni ufficiali:(4-3-3): Svilar, Kardorp, Mancini, Smalling, Spinazzola, Paredes, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy,, Dybala. All. De(3-4-3): Kovar, Stanisic, Tah, Tapsoba, Frimpong, Andrich, Xhaka, Hincapie, Wirtz, Adli, Grimaldo. All. Xabi Alonso. 19.49 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla...