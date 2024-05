Cos’è successo ad Asia D’Amato agli Europei di ginnastica artistica? Cosa si è fatta ed entità infortunio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024)si è infortunata durante le qualificazioni degli2024 di. La genovese si è toccata il ginocchio sinistro dopo aver eseguito un elemento acrobatico al corpo libero e ha deciso di chiudere in anticipo l’esercizio, abbandonando la pedana. L’allenatore Marco Campodonico l’ha aiutata a scendere dal podio gara e l’azzurra si è ritirata dall’evento, lasciando la Fiera di Rimini e venendo trasportata in ospedale. Era la seconda rotazione del turno preliminare, che tra l’altro assegnava anche le mede nel concorso generale individuale (vinto proprio dall’azzurra due anni fa a Monaco). La 21enne aveva aperto la propria prova con 13.233 alla trave, mentre al quadrato il tabellone ha recitato 12.066 (ma naturalmente non ha portato a termine l’esercizio, ...