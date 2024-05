La droga degli zombie è in Italia - il caso che fa scattare l' allarme | Uccide più dell' eroina

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 2 maggio 2024) La "" che ha fatto strage negli Usa tanto da finire al centro dei vertici tra Biden e Xi Jinping è in. In una dose divenduta a Perugia è stato trovato come sostanza di taglio il Fentanyl, l'oppioide sintetico 80 volte più potentea morfina che secondo i Centers for Disease Control solo nel 2022 ha provocato oltre 100mila morti da intossicazione acuta grave negli Stati Uniti. L'sulla presenza'oppioide sintetico anche nel nostro Paese è scattato nelle settimane scorse dopo un controllo a campione svolto dal personale di una cooperativa sociale su una dose di'da strada' venduta a un utente del Serd di Terni. Il potente analgesico è stato trovato nella dose in una percentuale del ...