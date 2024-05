Roma e Juventus su Patino dell’Arsenal

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sia lache lastanno già lavorando alle loro squadre per la prossima stagione. Dopo lo spettacolare dominio dell’Inter nella Serie A 2023-2024, i piemontesi e i giallorossi si stanno muovendo sul mercato Non è un segreto che Daniele De Rossi stia facendo un lavoro sensazionale da quando ha preso le redini della L'articolo

Un anno senza calcio per Gianluigi Buffon , tra nostalgia e piani per il futuro. L`ex portiere della Juventus , oggi capo delegazione della Nazionale,... Continua a leggere>>

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la trentacinquesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Spicca Roma-Juventus , per la quale è stato scelto Andrea Colombo di Como, reduce dal derby, mentre per dirigere il delicatissimo spareggio Empoli-Frosinone troviamo l’esperto Daniele ... Continua a leggere>>

Le sfide salvezza Cagliari-Lecce ed Empoli-Frosinone a Marcenaro e Doveri ROMA - Andrea Colombo della sezione di Como è l' arbitro designato per Roma-Juventus , posticipo della 35esima giornata di Serie A in programma domenica sera all'Olimpico. Con lui gli assistenti di linea Alassio e Preti, il ... Continua a leggere>>

juventus su Calafiori, il Bologna pensa a Provstgaard - La juventus tratta il difensore del Bologna, Riccardo Calafiori (classe 2002 ex roma e Genoa). Arrivato nello scorso mercato estivo dagli svizzeri del Basilea per. Continua a leggere>>

roma Juve, chi giocherà in attacco DECISIONE presa - La Juve prosegue la preparazione in vista del match contro la roma. In attacco Allegri dovrebbe puntare su Vlahovic e Chiesa Come rivelato da Sky Sport, domenica la Juve dovrebbe schierare un attacco ... Continua a leggere>>

roma-Bayer Leverkusen, le formazioni ufficiali - Visualizzazioni: 296 roma-Bayer Leverkusen è la prima delle due semifinali d’andata dell’Europa League, chi passa sfida la vincente di Marsiglia-Atalanta. roma-Bayer Leverkusen è il rematch della semi ... Continua a leggere>>