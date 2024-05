Ginnastica artistica - Manila Esposito imperatrice d’Europa! Domina l’all-aroun - leggendaria doppietta con Alice D’Amato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.08 L’Italia chiude ampiamente al comando nella gara a squadre con 165.296 punti, davanti a Gran Bretagna (161.430) e Francia (159.130). Domenica pomeriggio si andrà all’assalto del titolo, ma senza poter contare su Asia D’Amato : non sarà così semplice ... Continua a leggere>>

19.45 La doppietta sul giro completo non avrebbe precedenti, il miglior risultato risale al 2022 con il titolo di Asia e il bronzo di Martina Maggio. 19.44 L'Italia ha vinto l'all-around degli Europei soltanto in due occasioni: Vanessa Ferrari nel 2007, ...

Non sembra esserci pace per Asia D'Amato. Agli Europei femminili di ginnastica ritmica che hanno preso il via quest'oggi a Rimini, l'azzurra ha subito un nuovo stop per infortunio. Dopo una buona esecuzione alla trave nel corso della prima rotazione, la ginnasta ligure si è fermata nel corso del ...