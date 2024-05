Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 2 maggio 2024)DEL 2 MAGGIO ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOALRE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTREDE DELLASEGNALIAMO SOLTANTO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA RICORDIAMO CHE QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO DALLE ORE 21 INCONTRO DI CALCIO– BAYER LEVERKUSEN PER LA SEMIFINALE DI EUROPA LEAGUE. MODIFCIHE ALLA VIABILITA’ NEI PRESSI DELL’IMNPIANTO SPORTIVO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral