Napoli - la notte del trionfo rivive al cinema con Sarò con te | Il retroscena del regista -VIDEO

batte la testa e muore dopo poche ore per trauma cranico. È quanto successo ieri in piazza del Carmine , nei pressi della mensa della Caritas. La vittima è un uomo di età ricompresa tra i 35 e i 45 anni. La dinamica è ancora in fase di accertamento e su di essa indagano i carabinieri.

Sulla A1 Milano-Napoli , per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, dalle 22.00 di giovedì 2 alle 6.00 di venerdì 3 maggio, sarà chiusa la stazione di Ceprano , in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli. In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti

RAMADANI, In questi giorni è a Firenze: vedrà Italiano - Mentre da napoli arrivano notizie di un nuovo interesse di De Laurentiis per Vincenzo Italiano, il suo agente Fali Ramadani intanto in queste ore farà tappa a Firenze, per la partita della Fiorentina

napoli, film scudetto "Sarò con te": la squadra stasera sarà al cinema - Le clip ripercorrono i momenti-chiave: il giorno della delusione per il pari con la Salernitana, la notte della sconfitta in Champions ... C'è una immagine, con Lucianone che dice: «Quel gol (il

"Papà spinto senza motivo": 90enne in fin di vita, senza fissa dimora in carcere - Vincenzo Fiorillo, 90 anni, operato nella notte al Cardarelli, lotta tra la vita e morte. Ha battuto la testa. A spingerlo senza motivo ieri, davanti al bar dei suoi figli, in via Santa Maria di