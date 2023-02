Terremoto Turchia - Siria | oltre 23mila morti | Erdogan | Soccorsi in ritardo | Unhcr | 5 milioni di siriani senza casa

- Si lavora senza sosta alla ricerca dei dispersi: le squadre di soccorso spagnole hanno salvato dopo due bambini. Ankara afferma che almeno 75mila persone sono state estratte vive dalle macerie... giro di vite sui social dopo il, perché si verificano terremoti così devastanti Erdoan: "Tre mesi di stato di emergenza per dieci province dellaine ...

Terremoto tra Turchia e Siria, una ecatombe da oltre 23mila morti - Aggiornamento del 10 Febbraio delle ore 20:20 - Aggiornamento del 10 Febbraio delle ore 20:20 RaiNews

Terremoto tra Turchia e Siria, il bilancio delle vittime è di 22.375. Ragazzo salvato dopo 94 ore - Mondo Agenzia ANSA

Terremoti in Turchia e Siria: oltre 21 mila vittime. Lungo la faglia deformazione di 300 chilometri - Video: il salvataggio di Sham e suo fratello grazie ai Caschi Bianchi - Video: il salvataggio di Sham e suo fratello grazie ai Caschi Bianchi RaiNews

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 16mila morti. 12enne estratto vivo dalle macerie dopo 62 ore - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia e Siria: le prime immagini dai satelliti europei Sky Tg24

La disperazione del terremoto in Turchia è raccontata dalla foto di quell'uomo che tiene per mano la figlioletta morta. Un'immagine che colpisce come un pugno nello stomaco, guardi e vedi solo quello… ...Un pensiero per le popolazioni colpite dal drammatico terremoto in Turchia e Siria che ha provocato e continua a provocare nei giorni delle ricerche migliaia di morti. "Il terribile terremoto che ha ...