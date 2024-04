Franco Di Mare da Fabio Fazio intubato | “Mi serve per respirare - ho un tumore a causa dell’amianto”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 28 aprile 2024)Ditorna in televisione a Che Tempo Che Fa e rivela, per la prima volta, di essersi ammalato: "Ho un mesotelioma". Il giornalista ha raccontato questa esperienza in un libro: "Non voglio fossilizzarmi intorno all'idea della morte, non è ancora finita". Poi il pesantissimo attacco alla Rai: "Si sono dileguati, una cosa che trovo ripugnante".