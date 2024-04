Milan - ecco il nuovo assetto societario | spunta un consulente esterno …

Abraham torna al gol, l’ultima volta un anno fa: ecco contro chi - L'attaccante inglese torna a segnare a distanza di un anno preciso: era il 29 aprile 2023 quando andò a segno contro il milan ...

milan, pronti due colpi per Lopetegui: i nomi - ecco i due colpi che il milan avrebbe in programma per mettere Lopetegui in condizione di avere subito una rosa competitiva.

Calciomercato milan, c’è un ritorno di fiamma per la difesa: la BOMBA dalla Francia - Calciomercato milan, c’è un ritorno di fiamma per la difesa: la BOMBA dalla Francia. ecco di che giocatore si tratta C’è un nome nuovo tra gli obiettivi del calciomercato milan per la difesa. Anzi no, ...

