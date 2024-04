Carlotta Ferlito - il racconto in tv degli abusi nel mondo della ginnastica | Non denunciai all’epoca perché c’era molta omertà

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 28 aprile 2024), l’ex ginnasta azzurra che ha partecipato a due Olimpiadi, è tornata a parlare delle violenze fisiche e psicologiche subìte durante i suoi anni da atleta. Lo ha fatto nel salotto di Silvia Toffanin, ospite a Verissimo su Canale 5, dove ha svelato i retroscena amari di una carriera scintillante (la giovane ha conquistato, tra le altre cose, un argento nella specialitàtrave e un bronzo di squadra europeo). Per ribadire un concetto: «Questo sport non può e non deve essere più fatto di violenze psicologiche e fisiche». Come quelle sperimentate da lei stessa in passato, ad esempio: «Mi ricordo una volta che è volata una sberla, durante un allenamento. Per fortuna i miei genitori mi sono sempre stati vicini e li ringrazio». Gliche lasciano un segno anche al di ...