Happy Casa Brindisi retrocessa Basket maschile serie A

Una persona è morta nell' esplosione avvenuta in un'abitazione a Carovigno, in provincia di Brindisi . Stando a quanto si apprende, l' esplosione ha causato il crollo del solaio . Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. La vittima, a quanto si apprende, è un uomo di 66 ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Un uomo è morto in seguito a una esplosione che si è verificata questa mattina in una abitazione di Carovigno, in provincia di Brindisi. esplosione avvenuta poco dopo le 6.30 in un edificio di via Salvatore Digirolamo. L'abitazione è stata letteralmente sventrata. La prima chiamata ...

Continua a leggere>>