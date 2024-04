Atalanta -Empoli 2-0 Carnesecchi 6: sbaglia solo un`uscita, attento e reattivo il resto del tempo Scalvini 6,5: al ritorno in campo dopo un me... Continua a leggere>>

Bergamo, 28 aprile 2024 – Continua la rin corsa a un posto in Champions League dell'Atalanta che, smaltite le scorie della vittoriosa semifinale di Coppa Italia, ha colto il secondo successo di fila in Serie A sconfiggendo l'Empoli con un perentorio 2-0. Davanti al pubblico amico del Gewiss ...

Atalanta-Empoli 2-0, decidono pasalic e lookman - 1 minuto per la lettura BERGAMO (ITALPRESS) – Una vittoria pesante che riapre totalmente la corsa Champions League. L’Atalanta vince 2-0 contro l’Empoli, decisive le reti di pasalic (dal dischetto) e ...



Empoli: passo falso in casa Atalanta (0-2). Ora è vietato sbagliare. Pagelle - BERGAMO – Una sconfitta pesante per l’Empoli oggi in casa dell’Atalanta, 0-2 con le reti di pasalic e lookman. Situazione sempre più complicata per gli azzuri, a +2 dalla zona retrocessione: nel ...



Napoli, resurrezione a metà mentre l'Atalanta vola verso la Champions - Nel primo tempo un preciso rigore di pasalic e ad inizio ripresa un sinistro dal limite di lookman per tre punti che potrebbero essere decisivi in chiave prossima Champions League.

