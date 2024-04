La pagella di Napoli – Roma

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 28 aprile 2024) Ildopo la sconfitta di Empoli, dove è esplosa la contestazione dei tifosi azzurri e dopo le dichiarazioni in conferenza stampa del proprio allenatore Ciccio Calzona, oggi in un Maradona gremito contro la lanciatissimadi De Rossi non va oltre il pareggio, gli errori difensivi di Juan Jesus in occasione del rigore, e di Di Lorenzo che non sale in tempo per mettere in fuorigioco Abrahm hanno fatto la differenza.2 – 2 Ho visto questo: Meret 6,5: Si fa trovare pronto sul tiro di Dybala deviato da Juan Jesus con una grande parata, poi nulla può sui gol. Di Lorenzo 5: Ancora una partita sottotono, gravissimo non essere salita prontamente sul gol del pareggio.di Abrahm. Rrahmani 6: Partita diligente senza sbavature, ampiamente sufficiente. Juan Jesus 5: Ancora una volta mette ...