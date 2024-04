Meret | Ci hanno fatto piacere i complimenti di De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 28 aprile 2024) Il portiere del Napoli Alexha rilasciato alcune dichiarazioni ci microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Roma Le parole diPerché non avete vinto? «Perché non siamo stati attentissimi sul calcio d’angolo del 2-2, avevamo ribaltato il loro rigore con una grande partita, abbiamo concretizzato poco poi ci ha penalizzato la disattenzione sul gol, quest’anno anche quando giochiamo bene non troviamo la vittoria come lo scorso anno. Rimane una prestazione positiva per continuare le ultime partite, ci è mancata continuità e dobbiamo chiudere nel migliore dei modi» Rabbia, rimpianti o frustrazione? «C’è un misto di queste cose, la stagione non è per niente positiva e lo sappiamo. Però dal mio punto di vista di rimpianti ce ne sono pochi: abbiamo buttato partita in cui potevamo fare meglio, ma garantisco che ci siamo sempre impegnati. ...