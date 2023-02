“Via del campo” | testo e significato della cover di Madame

Leggi su zon

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Come di consueto il giovedìsettimana del Festival di Sanremo è dedicato allee i duetti., in gara con “Il bene nel male”, per questa sera canterà “Via del”, celebre brano di Fabrizio De Andrè, insieme a Izi.– Via delIl brano è sicuramente una delle canzoni più celebri e amate. La canzone, uscita nel 1967 in Vol.1 e poi in singolo nello stesso anno (non a caso insieme a Bocca di Rosa), ha come tema la prostituzione e l’idea di amore e sessualità del cantautore genovese. Il brano, ambientato negli ambienti decisamente popolari e degradati di Genova, innalzando la prostituta dalla figura e restituendole una dignità inaspettata.Via del, c’è una graziosaGli occhi grandi color di fogliaTutta notte ...