Valeria Donati - chi è l’ex moglie di Giancarlo Magalli | Abbiamo sofferto entrambi

Valeria Marini ha di recente commentato in maniera piccata il rumor sulla presunta relazione tra l'ex fidanzato e Denny Mendez L'articolo Valeria Marini contro Denny Mendez per la presunta storia con l’ex : “Cerca visibilità” proviene da Novella 2000. Continua a leggere>>

Sono ore di apprensione per le condizioni di Vittorio Cecchi Gori, ex presidente della Fiorentina. L’81enne è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli per ”insufficienza respiratoria”. “Ho sentito poco fa il medico che lo segue tutti i giorni e mi ha detto che le condizioni di ... Continua a leggere>>