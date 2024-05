Monza Palladino | Oggi una grande partita - la nostra migliore in casa Ho solo un RAMMARICO

(Di sabato 4 maggio 2024) Le parole di Raffaele, tecnico del, dopo il pareggio ottenuto dai brianzoli contro la Lazio Raffaeleha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio delcontro la Lazio. «Credo che abbiamo fatto una. Siamo andati a prenderli con coraggio. La squadrasi è espressa in maniera incredibile.

