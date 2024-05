Brucellosi - Zinzi Lega | presto nominato commissario nazionale

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 4 maggio 2024) Caserta. “Ilunicoper superare l’emergenzae tbc nel Mezzogiorno ci sarà. Il Governo si è impegnato a nominarlo, dopo la mia ultima interrogazione in Aula, alla Camera, con cui ho chiesto al ministro Schillaci di intervenire con la massima urgenza per mettere il sicurezza gli allevamenti e il nostro patrimonio bufalino. Questo permetterà di archiviare la stagione fallimentare con cui la regione Campania e De Luca hanno affrontato un’emergenza, abbattendo migliaia di esemplari, facendo fallire centinaia di aziende e mettendo in ginocchio un comparto intero. Voglio rassicurare Gianni Fabbris, al quale chiedo di interrompere lo sciopero della fame: sono certo che la nomina sarà formalizzata in tempi rapidi. Sono sempre stato vicino agli allevatori e continuerò a portare avanti questa battaglia, non solo ...