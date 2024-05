' Il Brasile - con l' 88% di rinnovabil - è guida verde globale'

(Di sabato 4 maggio 2024) Ilricava l'88% della propria elettricità da fontii, è fra i massimi produttori di biocarburanti e si candida a una leadershipnella 'transizione', dalla cattedra della sua attuale presidenza del G20, che si riunirà a fine maggio a Belo Horizonte e, l'anno prossimo, da quella della Cop30 che presiederà a Belem. "Ma ilnon poteva fare questo senza prima consultare Papa Francesco", ha dichiarato in un'intervista all'ANSA il ministro per le Miniere e l'Energia brasiliano, Alexandre Silveira, che ieri a Roma ha incontrato in Vaticano il pontefice. "Il Papa ha rilasciato un'intervista interessante in cui diceva che la transizione ecologica deve essere 'giusta, inclusiva e obbligatoria'. Ora, perché questo sia possibile - ha detto Silveira - i Paesi ricchi del mondo ...

