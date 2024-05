Politiche Ue e fondi strutturali - audizione di Fitto

(Di sabato 4 maggio 2024) ROMA – Mercoledì 8 maggio la CommissioneUe, in merito all’indagine conoscitiva sull’efficacia dei processi d’attuazione delledell’Unione europea e di utilizzo deie d’investimento europei per il Sistema-Paese, svolgerà l’di Raffaele(foto), Ministro per gli Affari europei, il Sud, ledi coesione e il Pnrr. L’appuntamento, come informa una breve nota, verrà trasmesso in diretta web tv, a partire dalle ore 15, presso la Sala ex Agricoltura di Montecitorio. L'articolo L'Opinionista.

Tutto quello che c'è da sapere sulle politiche di coesione dell'Unione europea, lo strumento di Bruxelles per ridurre i divari sociali ed economici nel territorio Ue: ecco quali sono gli obiettivi e come vengono finanziati i fondi di coesione .Continua a leggere Continua a leggere>>

“Quella che stiamo facendo non è una gara , è un lavoro di merito che stiamo portando avanti con tutte le Regioni e quindi vedremo adesso, abbiamo delle interlocuzioni anche di carattere tecnico in corso, al di là di quello che appare all’esterno, e penso di poter dire con chiarezza che stanno ... Continua a leggere>>

Santanchè, i pm chiedono il processo, terremoto politico per l'esecutivo - La richiesta del processo per Daniela Santanchè, per altre due persone e per due società nel filone del caso Visibilia ... Continua a leggere>>

25 mln di finanziamenti in 10 anni. fondi extra-bilancio: Vakarici comune virtuoso - Con 25 milioni di euro di finanziamenti ottenuti in 10 anni (cioè dal 2014 al 2024), probabilmente, Vaccarizzo Albanese è uno dei comuni più virtuosi per recupero di fondi extra-bilancio in proporzion ... Continua a leggere>>

Entro maggio attesa una nuova richiesta di processo per Santanchè - Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde ... Continua a leggere>>