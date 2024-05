FOTO Tremendo impatto lungo la 90 bis | centauro in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente nel tardo pomeriggiola Statale 90 bis, nel tratto tra i comuni di Paduli e Buonalbergo, precisamente a Piana Ferrara. Per motivi in corso di accertamento, sono arrivati all’una moto e un’auto, col, un 23enne, che ha avuto la peggio. Il motociclista è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso: dopo lo scontro, il malcapitato ha colpito in modo violento il parabrezza dell’Alfa ed è stato sbalzato a grande distanza. Soccorsi chiamati immediatamente per prestare le prime cure del caso. Presenti anche le Forza dell’Ordine per i rilievi del caso e per veicolare il flusso di auto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.