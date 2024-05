Pac-Man - le vere intenzioni dei fantasmi del gioco arcade anni ’80

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di sabato 4 maggio 2024) Se c’è una cosa che i giocatori di lunga data ricordano con affetto (e un pizzico di malinconia), è l’iconicoPac-Man. Ma c’è molto di più dietro a quella strana palla gialla e ai suoi labirinti colorati di quanto si possa immaginare. Oggi, faremo un viaggio nel tempo per scoprire i segreti deidi Pac-Man e le loro personalità uniche che li hanno resi così indimenticabili. Pac-Man è stato un fenomeno culturale sin dal suo debutto nel 1980, ma ciò che molti giocatori potrebbero non sapere è che i quattroche inseguono il nostro eroe giallo – Blinky, Pinky, Inky e Clyde – non sono solo dei semplici nemici senza volto. Dietro ognuno di loro c’è una personalità distintiva e un comportamento unico, progettato per mantenere i giocatori sulle spine e perennemente impegnati ...