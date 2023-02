Terremoto in Turchia | due giovani salvati dai vigili del fuoco italiani

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Dopo 9 ore d’intervento hanno salvato un 23enne bloccato per 48 ore tra le macerie di una palazzina crollata ad Antiochia. Un altro giovane è stato recuperato nella stessa città. Quasi 12mila i morti, ma ci sono storie di salvataggi miracolosi

Abbonati per leggere anche Leggi anche, un esercito di volontari che non conosce frontiere "Inghiottiti dal cratere", ine Siria scavano uniti anche i nemiciin, ...Per iline Siria si sono contati finora 11.700 morti, ma i funzionari dell'Organizzazione mondiale della sanità stimano che le vittime potrebbero essere fino a 20.000. I feriti ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 15mila morti. 12enne estratto vivo dalle macerie dopo 62 ore - Mondo Agenzia ANSA

Terremoti Turchia e Siria, bilancio supera i 15.000 morti TGCOM

Terremoto in Turchia e Siria. Chiarabba (Ingv): "Non è il punto della Terra più caldo" Servizio Informazione Religiosa

Terremoto Turchia, Erdogan nelle zone colpite dal sisma: "Tutte nostre risorse mobilitate" Sky Tg24

Le critiche contro Erdogan dopo il terremoto in Turchia Il Post

Nella squadra di soccorso rossocrociata giunta sul posto in seguito al terremoto ci sono anche Mauro Bonomi e la border collie Luna.Abiti, medicinali e tutto ciò che può essere utile a chi è rimasto senza casa si sta raccogliendo in ogni parte del mondo. Per soccorrere gli sfollati sono partiti volontari anche da lontanissimo. Con ...